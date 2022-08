WWE | Mick Foley parla della possibilità che Nancy Benoit sia introdotta nella Hall of Fame

(Di lunedì 29 agosto 2022)ha sempre citato diversi atleti che dovrebbero essere introdottiof, e in genere, in cima a questa sua personale lista, c’è sempre. Lei e suo figlio Daniel sono stati uccisi nel Giugno 2007 da Chris, il quale dopo aver commesso questo atroce delitto si è tolto la vita. Questa tragedia ha scosso l’intero mondo del Wrestling, ed è stato un duro colpo anche, come è noto, per il mantenimento dei diritti televisivi nel nostro Paese. Prima dinon è balzata agli onoricronaca solo per via del suo assassinio. In verità, era conosciuta sin dai tempiWCW. Era entrata nel mondo del Wrestling come valletta sotto il ...

