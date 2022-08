Sta per togliersi la vita ma ecco che interviene un angelo in divisa (Di lunedì 29 agosto 2022) Una storia che lascia col fiato sospeso, una donna sta per suicidarsi ma ecco che un’altra entra in scena come un “angelo custode”. È accaduto a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Il militare ha raccontato come è riuscita a convincere quella donna a desistere. Un angelo la salva da un brutto gesto L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 29 agosto 2022) Una storia che lascia col fiato sospeso, una donna sta per suicidarsi mache un’altra entra in scena come un “custode”. È accaduto a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Il militare ha raccontato come è riuscita a convincere quella donna a desistere. Unla salva da un brutto gesto L'articolo proviene da La Luce di Maria.

elenabonetti : È così: l’assegno è una misura storica e sta aiutando le famiglie a contrastare l’inflazione. Anche per questo è st… - CarloVerdelli : @FaccioTommaso Milano, il motore d’Italia. Ecco, questa coda arresa di gente normale, in fila per un pasto, dovrebb… - LaVeritaWeb : Scontri fra milizie e 11 morti, la lotta per il controllo della nazione danneggia Roma: la produzione di petrolio è… - cabezon29 : @DocMatt10 @AleLMGO Dybala gioca nedved non più ci sta il riprenderlo se facesse vita no da atleta. Detto questo pe… - withvme : RT @loueeh_oioi: se ti chiami francesca e abiti ad avellino o provincia e hai un’amica che è appena partita per roma sappi che sta dicendo… -