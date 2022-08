HuffPostItalia : Speranza: Salvini e Meloni escano dall'ambiguità sui vaccini - telodogratis : Speranza: “Meloni e Salvini strizzano l’occhio ai no vax, ma il Covid c’è ancora” - cinzia19672 : RT @GaribaldiPaolo: Meloni :'La prima cosa che farò al governo ,sarà indagare Speranza - byluke69 : RT @GaribaldiPaolo: Meloni :'La prima cosa che farò al governo ,sarà indagare Speranza - CariaPinuccia : RT @gabrieleforcel1: 'Speranza: 'Il Covid c'è ancora e Meloni e Salvini flirtano coi No Vax. Con la flat tax solo chi è ricco potrà curarsi… -

all'attacco,trema La sua ultima promozione al Ministero viene criticata dal senatore di Fratelli d'Italia, Francesco Zaffini, segretario della commissione Sanità di Palazzo Madama: '...Giorgiaha già fatto sapere all'ex premier di essere favorevole alla linea prudente, ... Prima dell'estate Draghi ha cercato il consenso di Berlino al tetto ai prezzi, nelladi isolare ...(Adnkronos) – “A volte ci vuole coraggio nel dire la verità. Sarebbe bello dire che la pandemia ha acquistato un biglietto aereo ed è volata via su Marte, ma non è così. In campagna elettorale è scomo ...“A volte ci vuole coraggio nel dire la verità. Sarebbe bello dire che la pandemia ha acquistato un biglietto aereo ed è volata via su Marte, ma non è così. In campagna elettorale è scomodo dire che do ...