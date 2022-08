Petagna | «Adl | Giuntoli e Spalletti volevano che restassi | ma quando ti chiamano Berlusconi e Galliani…»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 29 agosto 2022) «Fin dall’inizio di questa avventura sapevamo che non sarebbe stato tutto facile perché la squadra e diversi giocatori sono alla prima esperienza in Serie A. Secondo me abbiamo avuto l’approccio giusto alla categoria, ma ci è mancato qualcosina. Non bisogna farsi prendere dal panico perché il campionato è lungo e noi lo abbiamo iniziato con due avversarie difficili come Napoli e Torino». Sono le parole di Andreail nuovo centravanti del Monza al Corriere dello Sport. Ne riportiamo un estratto. L’obiettivo è la salvezza. «Adesso le grandi non stanno lasciando niente alle altre, ma nel girone di ritorno,i punti peseranno ancora di più, magari… Sono convinto per esempio che al ritorno qua a Monza il Napoli faticherà molto di più per batterci». Dubbi sulla decisione di lasciare Napoli? «A Napoli ho vissuto due anni incredibili e stavo ...