Pallanuoto, Europei 2022: il Settebello parte bene, netto 21-9 alla Slovacchia (Di lunedì 29 agosto 2022) Il ghiaccio è stato rotto. La prestazione non è di quelle da ricordare, ma con la tensione non altissima non è sempre facile giocare questi incontri. L’Italia vice campione del mondo in carica si aggiudica per 21-9 la sfida con la Slovacchia nella prima giornata degli Europei di Pallanuoto maschile nel Gruppo A. In quel di Spalato la banda tricolore guidata da Sandro Campagna riesce a dettar legge, ma a tratti non si fa trovare sempre concentrata nelle due fasi. In ogni caso vanno fatti i complimenti agli slovacchi che, al cospetto di una superpotenza, sono riusciti a giocare un match di altissimo livello. 6-3 il parziale nel primo quarto: gli slovacchi riescono a portarsi in vantaggio, poi salgono in cattedra gli azzurri, soprattutto in superiorità, con a segno due volte Di Somma, due volte Alesiani, Iocchi Gratta e ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) Il ghiaccio è stato rotto. La prestazione non è di quelle da ricordare, ma con la tensione non altissima non è sempre facile giocare questi incontri. L’Italia vice campione del mondo in carica si aggiudica per 21-9 la sfida con lanella prima giornata deglidimaschile nel Gruppo A. In quel di Spalato la banda tricolore guidata da Sandro Campagna riesce a dettar legge, ma a tratti non si fa trovare sempre concentrata nelle due fasi. In ogni caso vanno fatti i complimenti agli slovacchi che, al cospetto di una superpotenza, sono riusciti a giocare un match di altissimo livello. 6-3 il parziale nel primo quarto: gli slovacchi riescono a portarsi in vantaggio, poi salgono in cattedra gli azzurri, soprattutto in superiorità, con a segno due volte Di Somma, due volte Alesiani, Iocchi Gratta e ...

