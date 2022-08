CorriereCitta : Metro B, tornano i treni: servizio verso la normalità - TplRoma : RT @OQuotidianaBlog: Metro B: tornano a viaggiare alcuni treni, frequenza a 4 minuti - Roma__SPQR : La metro B verso la normalità: i treni in manutenzione tornano in servizio - OQVideo : RT @OQuotidianaBlog: Metro B: tornano a viaggiare alcuni treni, frequenza a 4 minuti - quotidianolazio : Trasporti Roma. Tornano in servizio i treni della Metro B, linea tornerà a ... - -

RomaToday

Mentre proseguono i lavori su binari e convogli dellaA e proprio in questi giorni stanno rientrando in servizio tutti i treni dellaC, Ansfisa ci conferma infatti che anche laB ...sui binari i treni dellaB che erano in attesa di manutenzione. Ansfisa, l'agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, ha valutato positivamente le misure mitigative suggerite da ... La metro B verso la normalità: i treni in manutenzione tornano in servizio Dopo aver riammesso in servizio i treni della Metro C, Ansfisa – l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali – ha autorizzato la riammissione in ...Buone notizie per i cittadini romani alle prese con il rientro al lavoro dopo la fine delle vacanze estive. Dopo che la scorsa settimana è ...