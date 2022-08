Mathias Pogba insiste: 'Per colpa di Paul ho rischiato di morire, è un ipocrita traditore' (Di lunedì 29 agosto 2022) Sequestratori armati di fucili a pompa, appostamenti davanti al centro di allenamento della Juventus, e persino uno stregone. È una trama da film hollywoodiano quella della guerra tra i fratelli Pogba. Leggi su gazzetta (Di lunedì 29 agosto 2022) Sequestratori armati di fucili a pompa, appostamenti davanti al centro di allenamento della Juventus, e persino uno stregone. È una trama da film hollywoodiano quella della guerra tra i fratelli

Corriere : Fucili d’assalto e stregoneria: Paul Pogba sequestrato e minacciato in casa dal fratello Mathias - hiroscimmia : RT @MatthijsPog: ?? Mathias Pogba afferma che Paul Pogba ha lanciato una maledizione su Mbappé tramite un cosiddetto stregone musulmano. Mat… - sportli26181512 : Mathias Pogba insiste: 'Per colpa di Paul ho rischiato di morire, è un ipocrita traditore': Mathias Pogba insiste:… - coke87_ : Mathias Pogba. Un nome, una assonanza, una garanzia. - DavideDana : Paul Pogba alla polizia: «Sequestrato e minacciato in casa da mio fratello Mathias e la sua banda»-… -