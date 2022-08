La mossa disperata della Boldrini. Implora Renzi, Calenda e Conte: «Non attaccate il Pd» (Di lunedì 29 agosto 2022) Incurante dei sondaggi che raccontano quanto sia fallimentare, delle rivolte della base che chiede Contenuti e degli sberleffi, Laura Boldrini insiste nel percorrere la strada della demonizzazione del centrodestra e sostanzialmente Implora le altre forze politiche di fare altrettanto, astenendosi dal criticare i dem. «Ma Calenda, Renzi e Conte perché continuano ad attaccare il Pd? Non si rendono conto di cosa comporterebbe una vittoria di Meloni, Salvini e Berlusconi? Si rischierebbe la bancarotta come nel 2011 e l’Italia avrebbe un piede fuori dall’Ue. Non basta per cambiare rotta?», ha scritto su Twitter. Renzi critica Letta e Boldrini si dispera Il cinguettio è con ogni probabilità la risposta a un’intervista a La ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 29 agosto 2022) Incurante dei sondaggi che raccontano quanto sia fallimentare, delle rivoltebase che chiedenuti e degli sberleffi, Laurainsiste nel percorrere la stradademonizzazione del centrodestra e sostanzialmentele altre forze politiche di fare altrettanto, astenendosi dal criticare i dem. «Maperché continuano ad attaccare il Pd? Non si rendono conto di cosa comporterebbe una vittoria di Meloni, Salvini e Berlusconi? Si rischierebbe la bancarotta come nel 2011 e l’Italia avrebbe un piede fuori dall’Ue. Non basta per cambiare rotta?», ha scritto su Twitter.critica Letta esi dispera Il cinguettio è con ogni probabilità la risposta a un’intervista a La ...

