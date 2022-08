Il porto di Civitavecchia è indispensabile per l’Umbria (Di lunedì 29 agosto 2022) “E’ stata convocata la conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto del primo stralcio per il superamento dell’abitato di Monte Romano, l’imbuto rimasto più consistente. Si è ora in attesa del benestare del MITE. Ma il commissario da me interpellato ha confermato l’impegno forte nel riuscire ad indire la gara entro l’anno e l’apertura del cantiere per la primavera del 2023”. Lo ha affermato l’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti in merito al previsto completamento a quattro corsie della Terni-Orte-Civitavecchia, la trasversale che dovrebbe consentire di raggiungere velocemente ed in sicurezza il Mar Tirreno ed in particolare, il porto di Civitavecchia il più importante per viaggiatori e merci dell’Italia centrale. “Sono interessate al completamento – ha spiegato l’assessore – tutte le attività economiche di un ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 29 agosto 2022) “E’ stata convocata la conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto del primo stralcio per il superamento dell’abitato di Monte Romano, l’imbuto rimasto più consistente. Si è ora in attesa del benestare del MITE. Ma il commissario da me interpellato ha confermato l’impegno forte nel riuscire ad indire la gara entro l’anno e l’apertura del cantiere per la primavera del 2023”. Lo ha affermato l’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti in merito al previsto completamento a quattro corsie della Terni-Orte-, la trasversale che dovrebbe consentire di raggiungere velocemente ed in sicurezza il Mar Tirreno ed in particolare, ildiil più importante per viaggiatori e merci dell’Italia centrale. “Sono interessate al completamento – ha spiegato l’assessore – tutte le attività economiche di un ...

