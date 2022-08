GF Vip 7, che delusione: ennesimo no per Alfonso Signorini (Di lunedì 29 agosto 2022) L’inizio del GF Vip 7 è alle porte ed Alfonso Signorini incassa l’ennesimo -e si spera l’ultimo- no per la partecipazione al reality show Settembre è alle porte e con esso l’avvento della casa più spiata d’Italia che torna in TV con la direzione artistica e la conduzione affidate nuovamente al direttore del Magazine Chi L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 29 agosto 2022) L’inizio del GF Vip 7 è alle porte edincassa l’-e si spera l’ultimo- no per la partecipazione al reality show Settembre è alle porte e con esso l’avvento della casa più spiata d’Italia che torna in TV con la direzione artistica e la conduzione affidate nuovamente al direttore del Magazine Chi L'articolo proviene da Inews24.it.

AvocuddleS__ : @imPede_ @Una_Gioia_Mai Non sto parlando di priorità, la gravità non guarda in faccia nessuno, io parlo dei control… - andreamusso97 : RT @PaPaganini: Volevo esprimere solidarietà a #LucianoSpalletti che conosco da molti anni come conosco da molti anni sua madre Ilva. Perso… - prelemiheart : Ancora regali dalle disagiate.. ??me lo aspetto dalle 40 pollici ossessionate,un po’ meno da attempate 50 enni che u… - dadudide : RT @Antonellina8585: @repubblica la macchina della propaganda a tutta velocità :D non cascateci. i vip lavorano come influencer e vengono p… - sofiaguicc : harry styles che manda gli aerei in riviera come al gf vip #HSLoveOnRiviera -