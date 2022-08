Sabrina Ghio è un incanto con il suo abito da sposa: secondo matrimonio con Carlo in Puglia (Di domenica 28 agosto 2022) Non ha ancora postato nessuna foto del suo matrimonio Sabrina Ghio, lo aveva detto. Si sarebbe presa un giorno tutto per lei da dedicare solo alla famiglia, lontano dallo smartphone e così ha fatto. Ma ci hanno pensato gli invitati alle nozze a postare sui social le bellissime immagini di quello che possono considerare una sorta di secondo matrimonio. Carlo Negri e Sabrina infatti, si sono sposati prima in comune, diventando a tutti gli effetti marito e moglie e ieri invece, hanno celebrato con tutti i loro cari, il momento del si, con le promesse d’amore eterno. Sabrina bellissima, ha indossato un abito molto elegante accompagnata all’altare dalla piccola Penelope era davvero una mamma e una donna meravigliosa. Ad ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 28 agosto 2022) Non ha ancora postato nessuna foto del suo, lo aveva detto. Si sarebbe presa un giorno tutto per lei da dedicare solo alla famiglia, lontano dallo smartphone e così ha fatto. Ma ci hanno pensato gli invitati alle nozze a postare sui social le bellissime immagini di quello che possono considerare una sorta diNegri einfatti, si sonoti prima in comune, diventando a tutti gli effetti marito e moglie e ieri invece, hanno celebrato con tutti i loro cari, il momento del si, con le promesse d’amore eterno.bellissima, ha indossato unmolto elegante accompagnata all’altare dalla piccola Penelope era davvero una mamma e una donna meravigliosa. Ad ...

n_fausta : Sabrina Ghio dal no di uomini e donne ad un matrimonio da favola con un uomo che la ama. I glow up nella vita sono… - aboutme____38 : RT @Ti_bo93: Stiamo parlando troppo poco della bellezza di Sabrina Ghio, le sue bambine, suo marito e del loro matrimonio stupendo. Diverte… - Ti_bo93 : Stiamo parlando troppo poco della bellezza di Sabrina Ghio, le sue bambine, suo marito e del loro matrimonio stupen… - IsaeChia : Sabrina Ghio e Carlo Negri sposi, l’ex tronista si commuove durante lo scambio delle promesse (Video) Dopo la ceri… - _ventottogiugno : piangendo per Sabrina Ghio accompagnata da Penny e Carlo che l’aspetta con Mia in braccio -