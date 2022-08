(Di domenica 28 agosto 2022) Roma. Gli accertamenti continuano senza sosta, e sono disposti direttamente dalle Asl sulle polizze alla Unipol, così c0me quelli portati avanti dalla Procura stessa, nel tentativo di aprire il motivo dello scontro tra l’ex capo di gabinetto di Gualtieri, Albino, e il broker assicurativo Vladimiro De. L’intricata vicenda di-DeUno scontro che, a quanto pare al momento, è nato per vicende sportive, certamente poi degenerato e immortalato vividamente nel video che ha provocato un vero e proprio “terremoto” mediatico e politico. I magistrati stanno valutando anche altri affidamenti, spesso “diretti” o con un solo partecipante, alle agenzie di Vladimiro da parte di enti pubblici. Leai servizi assicurativi Dunque, ci sarebbero altredei ...

ilfoglio_it : ?? Dopo il video svelato dal Foglio, il Pd chiede le dimissioni di Albino Ruberti, braccio destro del sindaco di Rom… - CorriereCitta : Ruberti, svelato il rapporto della Asl con tutte le proroghe a De Angelis - infoitinterno : Albino Ruberti e il Pd, sprezzanti e coatti: svelato il vero volto dei democratici - FilippoCarmigna : RT @ilfoglio_it: ?? Dopo il video svelato dal Foglio, il Pd chiede le dimissioni di Albino Ruberti, braccio destro del sindaco di Roma Gualt… - AScribellito : RT @ilfoglio_it: ?? Dopo il video svelato dal Foglio, il Pd chiede le dimissioni di Albino Ruberti, braccio destro del sindaco di Roma Gualt… -

Il Corriere della Città

... come ha commentato con pariolina goduria Carlo Calenda Attenzione: qui stiamo parlando di un, mica cazzi come si dice appunto a Roma. Ovvero d'un figlio d'arte il cui padre fu magnifico ...La vulgata vuole che nasca da lì tutto il movimentato dopocena di due mesi fa a Frosinoneda Simone Canettieri su Il Foglio e culminato con le dimissioni die la rinuncia alla ... Ruberti, svelato il rapporto della Asl con tutte le proroghe a De Angelis Roma. Gli accertamenti continuano senza sosta, e sono disposti direttamente dalle Asl sulle polizze alla Unipol, così c0me quelli portati avanti dalla Procura stessa, nel tentativo di aprire il motivo ...A quel punto, esausto, gli ho risposto duro: “Guarda che io non vivo di politica, vivo del mio lavoro. I dubbi nascono anche da alcune dichiarazioni di Ruberti: «Fai la tua scelta, se stai co’ sta… Le ...