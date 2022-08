RAI: IL CENTRO DESTRA CHIEDE UNA “SVOLTA NETTA” NEI PALINSESTI E TG PUBBLICI (Di domenica 28 agosto 2022) Governo che cambia, Rai che cambia. Dalla sua nascita, la Tv di Stato viene ridisegnata ad immagine e somiglianza politica, al di là dei colori politici dei vincitori. Tutti vogliono metterci le mani e a questo giro si attende il consueto giro di poltrone dei direttori di rete e tg. Salvo sorprese, clamorose, il partito di Giorgia Meloni sarà il più votato, guidando il nuovo esecutivo e “in casa Fdi si guarda con attenzione anche alle cariche pubbliche in scadenza, al cui rinnovo dovrà provvedere il prossimo governo”, riferisce un reportage di Repubblica. La più importante è quella di governatore di Bankitalia con Fabio PaNETTA, oggi nel board Bce oppure Giulio Tremonti e Maurizio Leo, responsabile economico del partito. Nella prossima primavera scadranno i mandato dei manager di Eni, Enel, Poste, Terna, Leonardo, Enav. Il ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 28 agosto 2022) Governo che cambia, Rai che cambia. Dalla sua nascita, la Tv di Stato viene ridisegnata ad immagine e somiglianza politica, al di là dei colori politici dei vincitori. Tutti vogliono metterci le mani e a questo giro si attende il consueto giro di poltrone dei direttori di rete e tg. Salvo sorprese, clamorose, il partito di Giorgia Meloni sarà il più votato, guidando il nuovo esecutivo e “in casa Fdi si guarda con attenzione anche alle cariche pubbliche in scadenza, al cui rinnovo dovrà provvedere il prossimo governo”, riferisce un reportage di Repubblica. La più importante è quella di governatore di Bankitalia con Fabio Pa, oggi nel board Bce oppure Giulio Tremonti e Maurizio Leo, responsabile economico del partito. Nella prossima primavera scadranno i mandato dei manager di Eni, Enel, Poste, Terna, Leonardo, Enav. Il ...

