Rai 1 scelta scellerata: "Saranno repliche", palinsesto nel caos dal 5 settembre (Di domenica 28 agosto 2022) I vertici di Rai 1 hanno preso una decisione discutibile secondo il parere del pubblico. Perché manderanno in onda le repliche? Le ultime notizie dei vertici di Rai 1 hanno preoccupato molto il pubblico. Vediamo insieme che cosa sta succedendo nel palinsesto della prima rete televisiva nazionale. Nelle ultime settimane c'è stato un rimpasto totale di tutti i palinsesti televisivi, causa delle imminenti elezioni del 25 settembre 2022. Il pubblico è rimasto disorientato da continui cambi di programmazione e scelte molto discutibili, soprattutto per quanto riguarda gli anticipi delle trasmissioni e i posticipi di fiction amatissime. Purtroppo alcune scelte si sono rese necessarie proprio per favorire le trasmissioni e i talk show politici, che si occuperanno dei confronti in vista delle elezioni.

