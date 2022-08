(Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – Dominio Red Bull nel Gp dela Spa. A vincere è il campione del mondo in carica e leader iridato Max, scattato dalla settima fila e dalla 14/a posizione, che guadagna la testa della classifica dopo soli 12 giri. Alle sue spalle il compagno di squadra, il messicano Sergio Perez e a completare il podio lo spagnolo della Ferrari Carlos Sainz. Quarto l’inglese della Mercedes George Russell che si lascia alle spalle l’altra Rossa del monegasco Charles Leclerc che chiude in quinta posizione e le due Alpine dello spagnolo Fernando Alonso e del francese Esteban Ocon. A completare il tedesco dell’Aston Martin Sebastian Vettel, il francese dell’Alpha Tauri Pierre Gasly e l’inglese della Williams Alexander Albon. Funweek.

fisco24_info : F1, Gp Belgio: trionfa Verstappen: (Adnkronos) - Davanti a Perez, terzo Sainz - fanpage : Verstappen vince il #BelgianGP dopo una strepitosa rimonta e si lancia verso il titolo. Perez alle spalle di Max pe… - MaraJbRomano : ???? Gara F1 GP Belgio ?? Max #Verstappen trionfa in Belgio seguito da #Perez e #Sainz ? Scopri qui a cura di… - FormulaPassion : #F2: #Doohan a segno, #Drugovich scappa - theshieldofspo1 : L'estone ringrazia e diminuisce il distacco in classifica. #TSOS #WRC #WRCLive #YpresRally #OttTanak #Tanak… -

Adnkronos

SPA - Max Verstappennel Gran Premio del, quattordicesimo appuntamento stagionale della Formula 1 . L'olandese, partito dalla quattordicesima posizione, rimonta velocemente e vince in solitaria la gara sul ...F2 /, Feature race: ordine di arrivo POS. PILOTA TEAM TEMPO/GAP 1 Jack Doohan Virtuosi 52:16.133 2 Felipe Drugovich MP Motorsport +1.942 3 Liam Lawson Carlin +8.714 4 Richard Verschoor Trident ... F1, Gp Belgio: trionfa Verstappen Spa, 28 ago. - Dominio Red Bull nel Gp del Belgio a Spa. A vincere è il campione del mondo in carica e leader iridato Max Verstappen, scattato dalla settima fil ...L'olandese prende ancora più il largo in classifica. Secondo posto per Perez davanti al ferrarista, mentre il monegasco è penalizzato e finisce dietro Alonso ...