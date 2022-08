Calciomercato – Ancelotti | “Asensio sta valutando il suo futuro”

RadioRossonera : #Ancelotti svela la situazione di #MarcoAsensio ???? - sportli26181512 : Real Madrid, Ancelotti: 'Valutiamo, ma se rimarrà saremo contenti': Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha pa… - NMercato24 : Real Madrid, Ancelotti: 'Asensio? Sta valutando la situazione.' #Calciomercato #27Agosto - CMercatoNews : #Asensio-#Milan, ritorno di fiamma ??: possibile il clamoroso colpo negli ultimi giorni di mercato ?? - sportli26181512 : Real Madrid, Asensio verso l'addio. La conferma di Ancelotti: 'So che...': Sorteggio Champions ma anche mercato per… -

Calciomercato.com

Commenta per primo Carlo, tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa del futuro di Asensio: 'Non ci sono novità, so solo che sta valutando la sua situazione. Il 2 settembre si chiarirà tutto e se ...7) Montella gol scudetto Juventus - Roma 2 - 2 (6 maggio 2001) Il gol dell' Aeroplanino arriva fuori tempo massimo, al minuto 91 , dopo che la Juve di Carloè andata in vantaggio 2 - 0 ( ... Real Madrid, Ancelotti: 'Valutiamo, ma se rimarrà saremo contenti' Fabian, di par suo, si è convinto della destinazione dopo che in un primo momento aveva rifiutato per attendere il Real Madrid di Carlo Ancelotti. L'ex Betis Siviglia è pronto a vivere una nuova ...Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Espanyol. Il tecnico italiano non ha fugato i dubbi su Asensio, che potrebbe partire nei ...