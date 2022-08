(Di domenica 28 agosto 2022) Si sono conclusi idi: a, in Giappone, sono stati delineati nei cinque tabelloni i campioni iridati nell’ultimo atto della manifestazione. Domina il continente asiatico, con due titoli alla Cina, uno al Giappone ed uno alla Malesia, ma a rappresentare l’Europa c’è il successo del. Di seguito i risultati delle finali deidi: Finale singolare maschile(Danimarca, 1) b. Kunlavut Vitidsarn (Thailandia, 16) 21-5 21-16 Finale singolare femminileAkane Yamaguchi (Giappone, 1) b. Chen Yu Fei (Cina, 4) 21-12 10-21 21-14 Finale doppio maschile Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Malesia, 6) b. Mohammad Ahsan / Hendra ...

OA Sport

Quarti di finale singolare femminile 12h05 Akane Yamaguchi batte Carolina Marín 21 - 17 21 - 17 11h50 Se Young An batte Yue Han 21 - 14 15 - 21 22 - 20 09h05 Yufei Chen batte Michelle Li 21 - 18 21 - ...CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (LUNEDI' 22 AGOSTO) 02.00a Tokyo: primo turno - Diretta streaming su Olympic Channel. Badminton, Mondiali Tokyo 2022: trionfo del danese Viktor Axelsen CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (LUNEDI’ 22 AGOSTO). 02.00 Badminton, Mondiali a Tokyo: primo turno – Diretta streaming su Olympic Channel. 20.45 Calcio, Serie A: Sampdoria-Juventus – Diretta tv su DAZN, ...