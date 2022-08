Postepay | allarme per le carte prepagate | la terribile truffa è in atto

(Di sabato 27 agosto 2022) Problema in vista per i clienti, in particolare per chi adopera la nota carta prepagata per effettuare diversi tipi di spese Moltissimi cittadini italiani e non solo utilizzano da tempo i servizi bancari proposti da Poste Italiane. In particolare il rapido e comodo servizio, che consente di mettere al sicuro i propri risparmi. L'articolo proviene da Inews24.it.

FabrizioDalCol : PostePay, la Polizia lancia l'allarme contro le truffe: “SMS falsi, segnalare” La Polizia lancia l'allarme contro g… - xxxfida : RT @Affaritaliani: PostePay, l'allarme della Polizia: arrivano SMS truffa - Affaritaliani : PostePay, l'allarme della Polizia: arrivano SMS truffa -

Affaritaliani.it

Se qualcuno, spacciandosi per un operatore di Poste Italiane o, dovesse chiederti quanto sopra riportato, puoi essere sicuro che si tratta di un tentativo di frode, quindi non fornirle a ......on - line da siti irregolari effettuando transazioni di pagamento con ricarica su carte... i possibili segnali disono: 1) l'assenza sul sito web dei dati identificativi dell'... PostePay, la Polizia lancia l'allarme contro le truffe: “SMS falsi, segnalare” Problema in vista per i clienti Postepay, in particolare per chi adopera la nota carta prepagata per effettuare diversi tipi di spese ...I clienti Poste potrebbero ricevere sms che arrivano dallo stesso numero di Poste con cui vengono inviati codici o otp.