Moreno Torricelli | l’artigiano del calcio italiano

(Di sabato 27 agosto 2022) Roma, 27 ago – Fisicità, propensione alla fatica e cattiveria agonistica. Piedi grezzi, concentrazione e coperture preventive. Lontano dalla porta avversaria, spesso avulso dal centro nevralgico del gioco. Quello del terzino – soprattutto se interpretato nella storica versione italiana – è senza ombra di dubbio uno dei ruoli meno “nobili”. O per lo meno, non è di certo la posizione sognata dal bambino che si avvicina al mondo del pallone. Ma – forse – proprio per questo è spesso interpretato da personaggi diventati iconici. Come ., un dilettante qualunque Figlio della provincia lombarda, nei primi anni ‘90 Geppetto – soprannome che gli affibbierà scherzosamente un certo Roberto Baggio – è uno dei tanti calciatori dilettanti che utilizzano gran parte del loro tempo libero per rincorrere una sfera di cuoio. A quei livelli l’arte ...

