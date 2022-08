Meloni: «Per la sinistra io sono un mostro, è il loro unico argomento. Sono disperati» (Di sabato 27 agosto 2022) «C’è un grande scollamento tra quello che trovo in piazza e quello che leggo sui giornali. Si riesce a parlare pochissimo di contenuti. A sinistra si inventano cose assurde per cercare di screditarti». Lo ha detto Giorgia Meloni in Puglia. «Che bisogno c’è di prendere una frase che ha detto la Meloni, reinventarla e mistificarla per gettare del fango? La sinistra ha pochi argomenti e l’unico loro argomento in campagna elettorale è dire che io Sono un mostro. Io non mi considero un mostro, ma questo è disperazione da parte loro. Ormai leggo pochissimo i giornali, vado avanti per la mia strada e non guardo in faccia a nessuno». L’anomalia? «Non Sono io ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 agosto 2022) «C’è un grande scollamento tra quello che trovo in piazza e quello che leggo sui giornali. Si riesce a parlare pochissimo di contenuti. Asi inventano cose assurde per cercare di screditarti». Lo ha detto Giorgiain Puglia. «Che bisogno c’è di prendere una frase che ha detto la, reinventarla e mistificarla per gettare del fango? Laha pochi argomenti e l’in campagna elettorale è dire che ioun. Io non mi considero un, ma questo è disperazione da parte. Ormai leggo pochissimo i giornali, vado avanti per la mia strada e non guardo in faccia a nessuno». L’anomalia? «Nonio ...

