Intermania | il ko non è colpa di Gagliardini e Dimarco | lezione per Milan e Bayern

(Di sabato 27 agosto 2022) Déjà-vu. L'Inter perde 3-1 in casa della Lazio. Come l'anno scorso, quando aveva dominato per gran parte della partita....

LE CESSIONI - L'Inter ha fatto cassa grazie a quattro prodotti del proprio settore giovanile chefacevano parte della rosa a disposizione di Simone Inzaghi: Pinamonti al Sassuolo per 20 milioni ...Sabato a Lecce inizia il campionato e la speranza è che abbia ragione il grande ex Marco Materazzi: 'Si tratta di un problema estivo, la qualità dei difensorisi discute. Con i centrali al top, ... Intermania: ko non per colpa di Gagliardini e Dimarco, lezione per Milan e Bayern C'era una volta il presidente (Moratti) che sul mercato accontentava tutti: allenatori, calciatori e tifosi. Ora i tempi sono cambiati: nel calcio moderno ad alti livelli non esiste più la figura del ...