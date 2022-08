(Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) – Unadi 7 anni di Napoli è morta a Monaco di Baviera in. La piccola, secondo quanto riportato dal sito del quotidiano Roma, è stata colpita da unadi marmo nel salone centrale dell’nel quale si trovava insieme ai genitori, entrambi avvocati. Laè stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove però è deceduta nonostante i tentativi dei medici di salvarla. Si attende ora l’esecuzione dell’autopsia per riportare la salma in Italia. L'articolo proviene da Italia Sera.

pleccese : Germania, bimba napoletana muore schiacciata da statua albergo ??Leggi di più su - CasaItaliaRadio : Germania, bimba napoletana muore schiacciata da statua albergo ??Leggi di più su - vivereitalia : Germania, bimba napoletana muore schiacciata da statua albergo - zazoomblog : Germania bimba napoletana muore schiacciata da statua albergo - #Germania #bimba #napoletana #muore - Mauriziosann : RT @News24_it: Germania, bimba napoletana muore schiacciata da statua albergo -

La tragedia nel salone centrale dell'hotel, la piccola aveva solo 7 anni Unadi 7 anni di Napoli è morta a Monaco di Baviera in. La piccola, secondo quanto riportato dal sito del quotidiano Roma, è stata colpita da una statua di marmo nel salone centrale dell'...È accaduto a Monaco di Baviera, in, dove Lavinia, 7 anni appena, si trovava insieme alla mamma e al padre Michele Trematerra, avvocato del Foro di Napoli. La bambina stava giocando nel ...Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permette ...Si attende ora l'esecuzione dell'autopsia per riportare la salma in Italia Una bimba di 7 anni di Napoli è morta a Monaco di Baviera in Germania. La piccola, secondo quanto… Leggi ...