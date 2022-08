Fazzolari smaschera il fedelissimo di Giggino | ecco quando Di Stefano baciava la pantofola di Putin

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 27 agosto 2022) In giorni di veleni e false accuse, con i 5S in prima linea accanto al Pd solerti nell’accendere fuochi di paglia e nel lanciare boomerang contro il centrodestra e Giorgia Meloni, il senatore FdI, Giovanbattistal’ultimo bluff che investe Di Maio e il suo delfino Manlio Di, sottosegretario di Stato al Ministero degli affari Esteri nei governi Conte I e II e Draghi. Oltre che ex capogruppo del Movimento 5 Stelle, oggi approdato frettolosamente in Impegno Civico. E dopo questa, chi ancora dovesse provare ad accusare di filo-ismo i partiti della coalizione di centrodestra. O sventolare il vessillo logoro, oltre che fake, di trame autarchiche e relazioni pericolose con Mosca, dovrà pensarci su due volte… Il tweet dil’ex grillino Di ...