Elezioni, Calenda in pressing sul rigassificatore di Piombino. Ma nel 2016 bloccò quello di Trieste (Di sabato 27 agosto 2022) Per sostenere famiglie e imprese colpite dagli aumenti delle bollette il governo Draghi, impegnato nel disbrigo degli affari correnti, è al lavoro su un nuovo decreto per calmierare gli effetti dei prezzi di gas ed elettricità. Il nuovo intervento potrebbe arrivare nel corso della prossima settimana, ma nel frattempo la campagna elettorale in vista delle Elezioni del 25 settembre prosegue. E c’è chi, come il leader di Azione e del Terzo Polo, Carlo Calenda, chiede a tutti partiti di mettere in stand-by la campagna elettorale per aprire invece «un confronto su come intervenire sulle bollette ed energia». L’invito rivolto agli avversari, in particolare al segretario del Pd Enrico Letta e alla leader di FdI Giorgia Meloni è quello di «essere chiari su alcune cose di fondo: saremo responsabili sul bilancio, vogliamo il ... Leggi su open.online (Di sabato 27 agosto 2022) Per sostenere famiglie e imprese colpite dagli aumenti delle bollette il governo Draghi, impegnato nel disbrigo degli affari correnti, è al lavoro su un nuovo decreto per calmierare gli effetti dei prezzi di gas ed elettricità. Il nuovo intervento potrebbe arrivare nel corso della prossima settimana, ma nel frattempo la campagna elettorale in vista delledel 25 settembre prosegue. E c’è chi, come il leader di Azione e del Terzo Polo, Carlo, chiede a tutti partiti di mettere in stand-by la campagna elettorale per aprire invece «un confronto su come intervenire sulle bollette ed energia». L’invito rivolto agli avversari, in particolare al segretario del Pd Enrico Letta e alla leader di FdI Giorgia Meloni èdi «essere chiari su alcune cose di fondo: saremo responsabili sul bilancio, vogliamo il ...

