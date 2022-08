Adriana Volpe rivela tutto su Signorini, impossibile! (Di sabato 27 agosto 2022) Ecco le parole dell’ex-gieffina e opinionista del reality show. Mancano ormai solamente poche settimane al ritorno in onda del Grande Fratello Vip e gli spettatori non vedono l’ora di vedere interagire i nuovi “vipponi” all’interno della casa di Cinecittà. In studio, al fianco di Alfonso Signorini, ci sarà L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 27 agosto 2022) Ecco le parole dell’ex-gieffina e opinionista del reality show. Mancano ormai solamente poche settimane al ritorno in onda del Grande Fratello Vip e gli spettatori non vedono l’ora di vedere interagire i nuovi “vipponi” all’interno della casa di Cinecittà. In studio, al fianco di Alfonso, ci sarà L'articolo proviene da Leggilo.org.

Emyli009 : RT @Silenziosa_: Comunque Adriana Volpe come opinionista >>>>> tutti gli altri. Andava detto. #gfvip - Ela18096708 : RT @Silenziosa_: Comunque Adriana Volpe come opinionista >>>>> tutti gli altri. Andava detto. #gfvip - spicciame_casa : RT @Silenziosa_: Comunque Adriana Volpe come opinionista >>>>> tutti gli altri. Andava detto. #gfvip - virusixx : RT @teamciambelloni: ADRIANA VOLPE CHE LANCIA ARCHI E FRECCE #gfvip - Miriam87598148 : RT @teamciambelloni: ADRIANA VOLPE CHE LANCIA ARCHI E FRECCE #gfvip -