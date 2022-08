27 agosto … (Di sabato 27 agosto 2022) Gli eventi datati 27 agosto Domani Utrecht-Ajax andrà in scena il giorno successivo al novantesimo anniversario dalla nascita di Cor Brom, che da tecnico dei ‘Lancieri’ conquistò il campionato e la coppa d’Olanda nella stagione 1978-’79. E oggi compiono sessant’anni Manfred Linzmaier, in campo contro l’Italia nel Mondiale ’90, e il due volte campione di Francia Fabrice Poullain. Mezzo secolo invece per Alessandro Del Grosso, ottanta presenze in Serie A e 136 nel campionato cadetto. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di sabato 27 agosto 2022) Gli eventi datati 27Domani Utrecht-Ajax andrà in scena il giorno successivo al novantesimo anniversario dalla nascita di Cor Brom, che da tecnico dei ‘Lancieri’ conquistò il campionato e la coppa d’Olanda nella stagione 1978-’79. E oggi compiono sessant’anni Manfred Linzmaier, in campo contro l’Italia nel Mondiale ’90, e il due volte campione di Francia Fabrice Poullain. Mezzo secolo invece per Alessandro Del Grosso, ottanta presenze in Serie A e 136 nel campionato cadetto. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

