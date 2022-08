West Nile, salgono a 16 i ricoverati a Padova (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono salite a 16 le persone positive al West Nile virus, ricoverate nell’azienda ospedale università di Padova, 10 sono in gravi condizioni nei reparti ad alta intensità di cura (rianimazioni e fisiopatologia respiratoria): a causa dell’interessamento neurologico indotto dalla malattia, hanno bisogno di supporti alla ventilazione e di presidi utili a mantenere i parametri nella norma, spiega l’ospedale in una nota. “Siamo di fronte ad una malattia che quest’anno si è presentata in una forma particolarmente severa – evidenzia il direttore generale dell’azienda ospedale università di Padova, Giuseppe Dal Ben -. La West Nile ha soppiantato, per numeri e impegno, il Covid nei nostri reparti di terapia intensiva. L’assistenza a questi pazienti, alcuni dei quali rischiano la ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono salite a 16 le persone positive alvirus, ricoverate nell’azienda ospedale università di, 10 sono in gravi condizioni nei reparti ad alta intensità di cura (rianimazioni e fisiopatologia respiratoria): a causa dell’interessamento neurologico indotto dalla malattia, hanno bisogno di supporti alla ventilazione e di presidi utili a mantenere i parametri nella norma, spiega l’ospedale in una nota. “Siamo di fronte ad una malattia che quest’anno si è presentata in una forma particolarmente severa – evidenzia il direttore generale dell’azienda ospedale università di, Giuseppe Dal Ben -. Laha soppiantato, per numeri e impegno, il Covid nei nostri reparti di terapia intensiva. L’assistenza a questi pazienti, alcuni dei quali rischiano la ...

