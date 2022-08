West Ham, Moyes: “Scamacca quasi pronto per esordire dal 1? in Premier” (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo le convincenti prestazioni in Conference League, David Moyes potrebbe regalare presto una chance dal primo minuto a Gianluca Scamacca anche in Premier League. Almeno così sostiene durante la conferenza stampa che precede il match del West Ham contro l’Aston Villa: “Sta bussando alla porta da un po’, noi dobbiamo prenderci cura di lui, capire quali sono le partite giuste per metterlo in campo. Non dobbiamo avere fretta ma è quasi pronto”. Il tecnico ex Everton e Manchester United invece decide di non sbottonarsi troppo sul possibile arrivo di Lucas Paquetà, dato ormai per fatto per i media francesi: “Abbiamo fatto una seconda offerta, speriamo che vada bene”, ha concluso Moyes. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo le convincenti prestazioni in Conference League, Davidpotrebbe regalare presto una chance dal primo minuto a Gianlucaanche inLeague. Almeno così sostiene durante la conferenza stampa che precede il match delHam contro l’Aston Villa: “Sta bussando alla porta da un po’, noi dobbiamo prenderci cura di lui, capire quali sono le partite giuste per metterlo in campo. Non dobbiamo avere fretta ma è”. Il tecnico ex Everton e Manchester United invece decide di non sbottonarsi troppo sul possibile arrivo di Lucas Paquetà, dato ormai per fatto per i media francesi: “Abbiamo fatto una seconda offerta, speriamo che vada bene”, ha concluso. SportFace.

