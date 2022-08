Serie A, che spettacolo all’Olimpico: la Lazio supera l’Inter 3-1 (Di venerdì 26 agosto 2022) La Lazio si impone sull’Inter vincendo 3-1, Sarri supera Inzaghi grazie ad una prestazione sia difensiva che offensiva di primo piano. A sbloccare il match è stato Felipe Anderson, mentre è di Lautaro (al 45? del secondo tempo) la rete del pari. I biancocelesti tuttavia non si perde d’animo e con Luis Alberto prima e Pedro poi porta a casa tre punti importantissimi. La partita La Lazio parte benissimo e dopo nemmeno quindici minuti confeziona la prima occasione dell’incontro: Marusic la mette in mezzo ma Immobile non riesce a concedere la giusta forza al tiro. l’Inter reagisce riprendendo il posseso palla, ma è la Lazio a rendersi ancora pericolosa grazie soprattutto a Felipe Anderson e Immobile. Tale situazione insistente porta la rete che decide il primo tempo: al 40? Felipe ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 26 agosto 2022) Lasi impone sulvincendo 3-1, SarriInzaghi grazie ad una prestazione sia difensiva che offensiva di primo piano. A sbloccare il match è stato Felipe Anderson, mentre è di Lautaro (al 45? del secondo tempo) la rete del pari. I biancocelesti tuttavia non si perde d’animo e con Luis Alberto prima e Pedro poi porta a casa tre punti importantissimi. La partita Laparte benissimo e dopo nemmeno quindici minuti confeziona la prima occasione dell’incontro: Marusic la mette in mezzo ma Immobile non riesce a concedere la giusta forza al tiro.reagisce riprendendo il posseso palla, ma è laa rendersi ancora pericolosa grazie soprattutto a Felipe Anderson e Immobile. Tale situazione insistente porta la rete che decide il primo tempo: al 40? Felipe ...

Serie A, anticipo Lazio - Inter 3 - 1 22.48 Serie A, anticipo Lazio - Inter 3 - 1 La Lazio stende l'Inter, che non supera l'esame dell'Olimpico:3 - 1. Biancocelesti provvisoriamente in vetta a 7 punti, nerazzurri fermi a 6. Partita gagliarda e ... Inter, che serataccia! Prende tre schiaffi in casa della Lazio Un vero capolavoro di Luis Alberto al 75', che ringrazia Pedro per l'appoggio e scarica un gran ... Segue servizio completo Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - ... Tv Sorrisi e Canzoni Serie A, Lazio-Inter 3-1 Il posticipo di questo venerdì sera tra Lazio e Inter si chiude con la vittoria della squadra di Sarri per 3-1. A segno: Felipe Anderson, Lautaro, Luis Alberto e Pedro. Biancoazzurri ... Lazio-Inter 3-1: i nerazzurri cadono all’Olimpico Lazio-Inter è stato uno degli anticipi di queste terza giornata di Serie A. Dopo Monza-Udinese i riflettori si sono accesi su uno degli scontri più interessanti di questo weekend. Sarri in campo con i ... 22.48A, anticipo Lazio - Inter 3 - 1 La Lazio stende l'Inter,non supera l'esame dell'Olimpico:3 - 1. Biancocelesti provvisoriamente in vetta a 7 punti, nerazzurri fermi a 6. Partita gagliarda e ...Un vero capolavoro di Luis Alberto al 75',ringrazia Pedro per l'appoggio e scarica un gran ... Segue servizio completo Tutta laA TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - ... La tv che vedremo: tutte le fiction dell’autunno 2022 Il posticipo di questo venerdì sera tra Lazio e Inter si chiude con la vittoria della squadra di Sarri per 3-1. A segno: Felipe Anderson, Lautaro, Luis Alberto e Pedro. Biancoazzurri ...Lazio-Inter è stato uno degli anticipi di queste terza giornata di Serie A. Dopo Monza-Udinese i riflettori si sono accesi su uno degli scontri più interessanti di questo weekend. Sarri in campo con i ...