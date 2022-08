Seppi-Bagnis oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni US Open 2022 (Di venerdì 26 agosto 2022) Andreas Seppi dovrà vedersela con Facundo Bagnis in occasione dell’ultimo turno delle qualificazioni allo US Open 2022. Nonostante l’età che inevitabilmente avanza, il tennista altoatesino si conferma ancora un avversario molto ostico per qualsiasi giocatore nel tour e si spinge al turno decisivo del tabellone cadetto di un major. Dopo l’esordio vincente contro Horansky, è arrivata una seconda vittoria ai danni di Pospisil che ha proiettato Andreas ad un solo successo dal main draw. Il giocatore da battere sarà l’argentino Bagnis, favorito alla vigilia, ma un tennista dall’esperienza e dal talento di Seppi non teme nessuno. TABELLONE MONTEPREMI La sfida tra Seppi e Bagnis è in programma oggi, venerdì 26 agosto, come ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Andreasdovrà vedersela con Facundoin occasione dell’ultimo turno delleallo US. Nonostante l’età che inevitabilmente avanza, il tennista altoatesino si conferma ancora un avversario molto ostico per qualsiasi giocatore nel tour e si spinge al turno decisivo del tabellone cadetto di un major. Dopo l’esordio vincente contro Horansky, è arrivata una seconda vittoria ai danni di Pospisil che ha proiettato Andreas ad un solo successo dal main draw. Il giocatore da battere sarà l’argentino, favorito alla vigilia, ma un tennista dall’esperienza e dal talento dinon teme nessuno. TABELLONE MONTEPREMI La sfida traè in programma, venerdì 26 agosto, come ...

