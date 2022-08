Pioli: “Pancia piena? No. Questa squadra vuole scrivere la storia” (Di venerdì 26 agosto 2022) Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza alla vigilia di Milan-Bologna: le dichiarazioni sulla possibile Pancia piena della squadra Leggi su pianetamilan (Di venerdì 26 agosto 2022) Stefano, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza alla vigilia di Milan-Bologna: le dichiarazioni sulla possibiledella

TUTTOJUVE_COM : Milan - Pioli: 'Pancia piena post Scudetto? Assolutamente no, contro l'Atalanta mi è piaciuto l'atteggiamento della… - ZonaBianconeri : RT @Aurix957: La differenza tra Allegri e altri allenatori è che sembra non ha più nulla da dare, non ha idee. È fermo a quello che ha dato… - Aurix957 : La differenza tra Allegri e altri allenatori è che sembra non ha più nulla da dare, non ha idee. È fermo a quello c… - riccardoo__7 : @violismo Un giorno gente come te e me vinceranno quando la gente realizzerà che Stefano Pioli è il più grande mira… -