Mancini: “Giovani all’estero? Cosa positiva, importante che tornino” (Di venerdì 26 agosto 2022) “I Giovani vanno all’estero? Penso che sia una Cosa positiva, possono fare esperienza, l’importante è che poi tornino. Nuovo ciclo? Dobbiamo fare bene nelle prossime partite di Nations League. Lotta Scudetto? Possono vincere 5/6 squadre”. Così il ct della Nazionale Roberto Mancini, prima del match tra Monza e Udinese: il tecnico azzurro assisterà alla sfida dell’U-Power Stadium. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) “Ivanno? Penso che sia una, possono fare esperienza, l’è che poi. Nuovo ciclo? Dobbiamo fare bene nelle prossime partite di Nations League. Lotta Scudetto? Possono vincere 5/6 squadre”. Così il ct della Nazionale Roberto, prima del match tra Monza e Udinese: il tecnico azzurro assisterà alla sfida dell’U-Power Stadium. SportFace.

