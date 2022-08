LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: sei fuggitivi con un vantaggio di 4?, attesa per il Puerto de San Glorio (Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 14.28 Il gruppo si è ricompattato, in ritardo di 4’06” dai sei fuggitivi, vale a dire Samuele Battistella (Astana Qazaqstan Team), Harry Sweeny (Lotto Soudal), Jesus Herrada (Cofidis), Fred Wright (Bahrain-Victorious), Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck) e Omer Goldstein (Israel-Premier Tech). 14.23 Mancano per la precisione 35 km per il GPM di Puerto de San Glorio. 14.19 Inizia a frammentarsi il plotone, anche se molto dipenderà da come ogni squadra affronterà l’unica salita in programma. 14.15 Mancano 120 km per raggiungere il traguardo in quel di Cistierna. 14.11 Incrementa il vantaggio dei fuggitivi, pari adesso a 4’22”. 14.07 Ecco le immagini del leader della classifica generale, Remco Evenepoel: La sonrisa de un ??????, del líder de ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.28 Il gruppo si è ricompattato, in ritardo di 4’06” dai sei, vale a dire Samuele Battistella (Astana Qazaqstan Team), Harry Sweeny (Lotto Soudal), Jesus Herrada (Cofidis), Fred Wright (Bahrain-Victorious), Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck) e Omer Goldstein (Israel-Premier Tech). 14.23 Mancano per la precisione 35 km per il GPM dide San. 14.19 Inizia a frammentarsi il plotone, anche se molto dipenderà da come ogni squadra affronterà l’unica salita in programma. 14.15 Mancano 120 km per raggiungere il traguardo in quel di Cistierna. 14.11 Incrementa ildei, pari adesso a 4’22”. 14.07 Ecco le immagini del leader della classifica generale, Remco Evenepoel: La sonrisa de un ??????, del líder de ...

