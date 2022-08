Jovanotti Beach Party Castelvolturno 26-27 agosto 2022: scaletta del concerto, ospiti, biglietti e orari (Di venerdì 26 agosto 2022) Jovanotti Beach Party Castelvolturno 26-27 agosto ... Leggi su spettacoloitaliano (Di venerdì 26 agosto 2022)26-27...

matteosalvinimi : Ma lasciate che gli artisti si esprimano e che i giovani si divertano, accidenti! #jovabeachparty2022 #jovanotti… - Internazionale : Mentre le amministrazioni pubbliche fanno a gara per ospitare il tour di Jovanotti, non si discute abbastanza degli… - Figo_mancato : @ghestos @stebaraz Ho trovato questo link per gli eventi fatti in passato: - gazzettanapoli : Una 'medusa', installazione aerea, da proscenio al Jova beach, in programma oggi e domani, sull'arenile di Castelvo… - gazzettanapoli : Una 'medusa', installazione aerea, da proscenio al Jova beach, in programma oggi e domani, sull'arenile di Castelvo… -