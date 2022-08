Giorgia Meloni, l’ultima proposta: ‘Una famiglia numerosa pagherà meno tasse’. Il programma elettorale (Di venerdì 26 agosto 2022) Politica. La campagna elettorale impazza, e ora le proposte per la prossima stagione politica da parte dei partiti si fanno sempre più serrate e mediaticamente rilevanti. l’ultima di Giorgia Meloni è forse uno sprint elettorale con il quale vuole chiudere quella che già in parte sembra essere una sicurezza. La nuova proposta di Giorgia Meloni La sintesi della proposta suona più o meno così: più una famiglia è numerosa, meno tasse dovrà pagare. È questa la proposta lanciata da Giorgia Meloni nel suo ultimo video social, una serie pubblicata per presentare priorità e posizioni del suo partito. La leader di Fratelli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 agosto 2022) Politica. La campagnaimpazza, e ora le proposte per la prossima stagione politica da parte dei partiti si fanno sempre più serrate e mediaticamente rilevanti.diè forse uno sprintcon il quale vuole chiudere quella che già in parte sembra essere una sicurezza. La nuovadiLa sintesi dellasuona più ocosì: più unatasse dovrà pagare. È questa lalanciata danel suo ultimo video social, una serie pubblicata per presentare priorità e posizioni del suo partito. La leader di Fratelli ...

Elezioni: D'Elia, 'con quoziente familiare Meloni incentiva donne a non lavorare' Oggi Giorgia Meloni propone il quoziente familiare, un incentivo per le donne a non lavorare. La nostra idea è quella di sgravi fiscali per il secondo percettore di reddito e un piano per ... Fisco, Meloni "Introdurremo il quoziente familiare" ROMA (ITALPRESS) – "La famiglia è il nucleo essenziale della nostra Nazione, è l'unità di base del nostro vivere sociale. Per questo crediamo che anche l'ordinamento fiscale debba riconoscere il ruolo ...