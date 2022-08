F1 GP Belgio Spa 2022, prove libere oggi in tv: canale, orario e diretta streaming (Di venerdì 26 agosto 2022) Le prove libere del venerdì del GP del Belgio 2022 a Spa saranno visibili oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Su uno dei circuiti più amati, non per questo definito come l’Università della Formula 1, torna in pista il Circus dopo la pausa estiva. Si parte, come di consueto, con le due sessioni di prove libere utili a team e piloti per testare le monoposto e i setup: venerdì 26 agosto alle ore 14 per le libere 1, alle ore 17 spazio alle libere 2. diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, diretta streaming su Sky Go, non è prevista alcuna differita o replica in chiaro. Su ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Ledel venerdì del GP dela Spa saranno visibiliin tv: ecco le informazioni su. Su uno dei circuiti più amati, non per questo definito come l’Università della Formula 1, torna in pista il Circus dopo la pausa estiva. Si parte, come di consueto, con le due sessioni diutili a team e piloti per testare le monoposto e i setup: venerdì 26 agosto alle ore 14 per le1, alle ore 17 spazio alle2.tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno,su Sky Go, non è prevista alcuna differita o replica in chiaro. Su ...

