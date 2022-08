F1 | George Russell | “Parecchie difficoltà oggi nel portare a temperatura le gomme Il gap da Charles e Max fa riflettere”

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 agosto 2022) Ha avuto inizio quest’ufficialmente, con le due tradizionali sessioni di prove libere del venerdì, il Gran Premio del Belgio 2022 di Formula 1, il primo appuntamento di rientro dalle vacanze e per giunta in un clima non propriamente agostano, ma tipico del circuito di Spa. Le condizioni metereologiche non hanno fornito grandi indicazioni per il weekend, che sarà però caratterizzato da numerose penalità per modifiche alle singole vetture (anche perLeclerc e Max Verstappen) il che rende il tutto ancor più incerto. In queste circostanze, piloti comepotrebbero farsi valere e provare a raccogliere un ottimo risultato; tuttavia, non è stato un venerdì particolarmente positivo per il britannico. Di seguito, il commento del pilota della Mercedes alla sua prestazione nelle prove libere odierne ...