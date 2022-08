Europa League 2022/2023: il sorteggio dei gironi (Di venerdì 26 agosto 2022) Si è tenuto ad Istanbul il sorteggio dei gironi di Europa League 2022/2023. Urna nel complesso benevola per Roma e Lazio, le due italiane impegnate nel torneo continentale. I giallorossi sono finiti nel gruppo C con i bulgari del Ludogoretz, gli spagnoli del Betis Siviglia e i finlandesi dell’Helsinki. I biancocelesti, invece, nel gruppo F, con gli olandesi del Feyeenord, i norvegesi del Midtjlland e gli austriaci dello Sturm Graz. Europa League 2022/2023: IL QUADRO COMPLETO DEI gironi Gruppo A: Arsenal, Psv Eindhoven, Bodo Glimt, Zurigo Gruppo B: Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbache, Aek Larnaca Gruppo C: Roma, Ludogoretz, Betis Siviglia, Helsinki Gruppo D: Braga, Malmoe, Union Berlino, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 26 agosto 2022) Si è tenuto ad Istanbul ildeidi. Urna nel complesso benevola per Roma e Lazio, le due italiane impegnate nel torneo continentale. I giallorossi sono finiti nel gruppo C con i bulgari del Ludogoretz, gli spagnoli del Betis Siviglia e i finlandesi dell’Helsinki. I biancocelesti, invece, nel gruppo F, con gli olandesi del Feyeenord, i norvegesi del Midtjlland e gli austriaci dello Sturm Graz.: IL QUADRO COMPLETO DEIGruppo A: Arsenal, Psv Eindhoven, Bodo Glimt, Zurigo Gruppo B: Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbache, Aek Larnaca Gruppo C: Roma, Ludogoretz, Betis Siviglia, Helsinki Gruppo D: Braga, Malmoe, Union Berlino, ...

