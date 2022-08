Energia: Toti, 'noi Moderati favorevoli a ogni rigassificatore' (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - “C'è chi dice: siamo gli unici favorevoli al rigassificatore di Piombino. Falso! Io sono favorevole e Noi Moderati siamo favorevoli a ogni rigassificatore. E lo dico con le carte in regola: la Liguria ospita un rigassificatore e ho appena autorizzato che lavori alla massima capacità. Il consiglio regionale ha appena approvato anche un termovalorizzatore. C'è chi parla… noi facciamo!”. Lo scrive su Twitter Giovanni Toti di Noi Moderati. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - “C'è chi dice: siamo gli unicialdi Piombino. Falso! Io sono favorevole e Noisiamo. E lo dico con le carte in regola: la Liguria ospita une ho appena autorizzato che lavori alla massima capacità. Il consiglio regionale ha appena approvato anche un termovalorizzatore. C'è chi parla… noi facciamo!”. Lo scrive su Twitter Giovannidi Noi

