Elezioni 2022 | Matteo Salvini e Enrico Letta scontro sui programmi | cosa sta succedendo

Leggi su tvzap

(Di venerdì 26 agosto 2022) Lepolitiche in Italia delper il rinnovo dei due rami del Parlamento italiano (Camera e Senato) si terranno il 25 settembre, dopo lo scioglimento anticipato delle Camere decretato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 21 luglio, in esito alla crisi del governo Draghi. Per effetto della riforma costituzionale approvata nel 2019 e confermata con il referendum del 2020, il numero di eletti si ridurrà a 400 deputati e 200 senatori; inoltre, l’elettorato attivo per il Senato includerà tutti i maggiorenni e non più solo i maggiori di 25 anni. Nel frattempo i partiti sono in piena campagna elettorale e gli scontri sono assicurati, come quello che vede come protagonisti(Lega) e(Pd).Le ...