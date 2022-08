Colpo di scena | già decisa la griglia | dove partono Leclerc e Verstappen

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 agosto 2022) Il primo Gran Premio di Formula 1 dopo la pausa sarà sicuramente ricco di spettacolo. In Belgio sia Charlesche Maxpartiranno dal fondo della, avendo deciso di sostituire gli elementi della power unit. Per entrambi sarà quindi una gara di rimonta, su una pista che tra l'altro consente di sorpassare abbastanza agilmente, quindi ci si attende una domenica particolarmente frizzante. L'obiettivo disarà ovviamente quello di mettere la sua Ferrari davanti alla Red Bull di Max, sapendo dir iniziare a rosicchiare tutti i punti possibili per riaprire il discorso sul Mondiale. Il monegasco potrà avvalersi di un motore nuovo ibrido: per ora ha sostituito solo MGU-K ed ES, ma entro domani avverranno anche gli altri cambi, che invece sono già stati effettuati da ...