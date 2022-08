Uomini e Donne, ex tronista confessa: “Maria De Flippi mi disse che non le piacevo” (Di giovedì 25 agosto 2022) Intervistata da The Pipol, l’ex tronista di Uomini e Donne Giulia Cavaglià ha parlato sia della sua storia, che va avanti da oltre due anni, con lo chef Federico Chimirri, sia della sua partecipazione al talk show di Maria De Filippi prima nelle vesti di corteggiatrice e poi nelle vesti di tronista, dopo che non fu la scelta di Lorenzo Riccardi. E a colpire sono le parole che Giulia ha confessato le disse ai tempi proprio la De Filippi. Uomini e Donne, Federica Aversano avvistata a Roma: è la nuova tronista? L’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri si è recata nella Capitale e il popolo del web ha subito drizzato le antenne ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 25 agosto 2022) Intervistata da The Pipol, l’exdiGiulia Cavaglià ha parlato sia della sua storia, che va avanti da oltre due anni, con lo chef Federico Chimirri, sia della sua partecipazione al talk show diDe Filippi prima nelle vesti di corteggiatrice e poi nelle vesti di, dopo che non fu la scelta di Lorenzo Riccardi. E a colpire sono le parole che Giulia hato leai tempi proprio la De Filippi., Federica Aversano avvistata a Roma: è la nuova? L’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri si è recata nella Capitale e il popolo del web ha subito drizzato le antenne ...

