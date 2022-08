Ultime Notizie Roma del 25-08-2022 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 agosto 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il voto è uno spartiacque per lavoro diritti e tasse si può stare solo di qua o di là lo tiene il leader del PD Enrico Letta che spiega come la legge elettorale attuale comporta che i piccoli di non posso né leggere nessuno e quindi o si vota per una destra con meloni e Salvini oppure l’unica alternativa che possa competere siamo noi un fatto oggettivo e piega che il suo partito vuole dare gli italiani in alternativa per chi crede che l’Italia è governata da meloni-salvini sarebbe un arretramento Ma mentre lo scontro fra centrodestra e centro-sinistra resta altro secondo Matteo Renzi leader di Italia viva letta e la meloni fingono di litigare ma in realtà vanno d’accordo sono convinto che il prossimo governo di qualunque colore Sara riuscirà a superare le difficoltà che ...