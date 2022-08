Svizzera, 57 anni fa a Mattmark una delle più grandi tragedie dell’emigrazione italiana (Di giovedì 25 agosto 2022) Martedì prossimo ricorre il 57° anniversario di una delle più grandi tragedie della storia dell’emigrazione italiana. Il 30 agosto 1965 a Mattmark, in Svizzera, persero la vita 88 lavoratori, di cui 56 italiani, a causa di una valanga che investì il cantiere per la costruzione della diga. Negli anni sessanta, la Svizzera, in grande crescita economica, si ritrovò ad accogliere quasi il 50% dell’intero flusso migratorio italiano: oltre due milioni e mezzo di persone, dall’immediato secondo dopoguerra e fino agli anni ottanta. Molte di queste furono impegnate nella costruzione di grandi opere, come la diga di Mattmark. Era quello un asset fondamentale per lo sviluppo del ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 agosto 2022) Martedì prossimo ricorre il 57°versario di unapiùdella storia. Il 30 agosto 1965 a, in, persero la vita 88 lavoratori, di cui 56 italiani, a causa di una valanga che investì il cantiere per la costruzione della diga. Neglisessanta, la, in grande crescita economica, si ritrovò ad accogliere quasi il 50% dell’intero flusso migratorio italiano: oltre due milioni e mezzo di persone, dall’immediato secondo dopoguerra e fino agliottanta. Molte di queste furono impegnate nella costruzione diopere, come la diga di. Era quello un asset fondamentale per lo sviluppo del ...

