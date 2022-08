Serhiy Horobets | Il dolce dolore nel borgo di Sorano

Periodico Daily - Notizie

... Lucia Cantò a Malamocco (VE) in Veneto; Riccardo Benassi a Pesariis (UD) in Friuli - Venezia Giulia; Diana Policarpo a Montegridolfo (RN) in Emilia - Romagna;a Sorano (GR) in ...... Montegridolfo (RN) Diana Policarpo - Hyperbolic Dreams Inaugurazione: sabato 25 giugno ore 16.30, Via Roma 2, Montegridolfo - Toscana, Sorano (GR)- Il dolce dolore Inaugurazione: ... Itinerario artistico nelle regioni: Una boccata d'arte Periodico Daily