Se ti fa stare bene è la cosa giusta

(Di giovedì 25 agosto 2022) La vita è fatta di scelte, tantissime, alcune delle quali sono prese a cuor leggero perché hanno il minimo impatto sulla nostra vita. Altre, però, sono destinate a cambiare tutto e per questo fanno paura. Fanno paura perché i cambiamenti sanno terrorizzare come poche altre cose al mondo, perché il rischio di fallire è sempre in agguato, così come lo sono i rimorsi e i ripensamenti che arrivano all’improvviso e non vanno più via. Perché quelle decisioni che prendiamo potrebbero cambiare e stravolgere la nostra vita, e per quanto ponderate queste siano, niente e nessuno ci darà mai la certezza che queste ci porteranno verso un lieto fine. Così ci fermiamo sempre lì, nel bel mezzo di una decisione da prendere che tendiamo a rimandare fino a quando è possibile, torturando la mente con la solita domanda che sembra destinata a non avere mai risposta: sarà la scelta ...