Pensioni | quando arrivano i pagamenti di settembre | le date

(Di giovedì 25 agosto 2022) Idellerelative al mese di2022 prenderanno il via la prossima settimana, precisamente giovedì 1°. Giovedì prossimo è il primo giorno bancabile del mese per il pagamento dei trattamentistici, assegni,e indennità di accompagnamento, erogate agli invalidi civili, accreditate presso Poste Italiane, Banche ed Istituti di Credito. A partire dallo stesso giorno, i pensionati che intendono ritirare le somme in contanti potranno recarsi presso gli uffici postali secondo il consueto calendario basato sulla turnazione alfabetica per cognomi, affisso all’esterno di ciascun ufficio postale. Ecco, nel dettaglio, il calendario per il pagamento delledi2022., le ...

, le date dei pagamenti di settembre. Per chi ritira la pensione in contanti alle Poste , anche nel mese di settembre si prosegue con le date scaglionate in base alla lettera alfabetica, per ...Italiani che stanno per votare per chi vuole fare più debito , più debito perpiù presto, meno tasse per tutti o meno tasse per quella metà di italiani che già fiscalmente vive alle spalle ...Riforma pensioni, Matteo Salvini spiega che la Legge Fornero va azzerata e che Quota 41 ha il supporto di tutti i sindacati ...Anp Cia Padova: «Gli anziani dovranno scegliere se comprare il cibo o scaldarsi». Parte la campagna “Check-up pensioni”, un controllo sulla congruità dell’assegno di pensione trasferito ad ogni avente ...