Pensioni casalinghe, ecco come ottenerle: bastano 5 anni di contributi (Di giovedì 25 agosto 2022) Pensioni casalinghe, come ottenere un assegno mensile con 5 anni di contributi? Ora è possibile, basta versare soldi in un fondo specifico: quanto serve e a quanto ammonta la pensione? Per coloro che hanno deciso di dedicarsi alla cura della casa e della loro famiglia non è prevista una vera e propria pensione. Poiché in questo caso non sono stati versati negli anni i contributi obbligatori alle casalinghe spetterebbe solo l’assegno sociale a partire dai 67 anni di età. foto Adobe StockTuttavia c’è un altro modo, molto veloce, per ottenere una pensione e in anticipo rispetto al limite d’età di cui sopra. Ovviamente sono necessari dei versamenti e delle condizioni specifiche. Questo tipo di informazione può essere ... Leggi su chenews (Di giovedì 25 agosto 2022)ottenere un assegno mensile con 5di? Ora è possibile, basta versare soldi in un fondo specifico: quanto serve e a quanto ammonta la pensione? Per coloro che hanno deciso di dedicarsi alla cura della casa e della loro famiglia non è prevista una vera e propria pensione. Poiché in questo caso non sono stati versati negliobbligatori allespetterebbe solo l’assegno sociale a partire dai 67di età. foto Adobe StockTuttavia c’è un altro modo, molto veloce, per ottenere una pensione e in anticipo rispetto al limite d’età di cui sopra. Ovviamente sono necessari dei versamenti e delle condizioni specifiche. Questo tipo di informazione può essere ...

