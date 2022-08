Noemi sbrocca contro un bambino durante un suo concerto | cosa è successo

Leggi su tvzap

(Di giovedì 25 agosto 2022)è in giro per l’Italia con il suo tour estivo che si concluderà con l’ultimoal Castello Sforzesco di Milano a settembre.uno dei suoi live nei giorni scorsi ha dovuto vedersela con undispettoso che ha intralciato una sua esibizione. L’artista non si è trattenuta e infastidita dall’atteggiamento del, hato.si infuria con undispettoso La cantante si è trovata a dover affrontare un imprevistoun suo. Un piccolo fan un po’ dispettoso ha intralciato la sua esibizione tanto chesi è trovata costretta ad interrompere seppur per pochi secondi. A raccontare quanto accaduto Nicola Callegher che ha postato il video sul suo ...