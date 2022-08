NBA | Chet Holmgren | 2a scelta al Draft 2022 | salterà la stagione Infortunio al piede per l’ala-centro di Oklahoma City

RobertoMoricon1 : @StorieASpicchi Comunque certe scelte al Draft sono un po’ prese alla pene di segugio? Chet quest’anno e Zion due a… - Benna_2 : Per un giovane non giocare è sempre grave, però se Chet è quel gran lavoratore che dicono si presenterà alla prossi… - aurelianotre : nella prossima stagione io e chet holmgren avremo gli stessi minuti giocati in NBA, ma rimango umile - PianetaBasketIT : Ufficiale NBA | Oklahoma City Thunder, Chet Holmgren salterà l'intera stagione 2022/23 - basketinside360 : Incredibile OKC: Chet Holmgren salta l'intera stagione! La 2? scelta al Draft NBA si è infortunata al Pro-Am di Sea… -

L'infortunio al piede riportato daHolmgren durante la gara estiva di esibizione a Seattle lo costringerà a saltare tutta la stagione 2022 - 23 , quella dell'esordio inper il prodotto di ......la sfida amichevole organizzata a Seattle da Isaiah Thomas che aveva convinto diversi talentia ... da LeBron James a Jayson Tatum - i due di gran lunga più attesi - fino a Paolo Banchero e...The HoopsHype staff ranked the 20 power forwards with the most trade value in the NBA and Oklahoma City Thunder rookie Chet Holmgren came in at No. 8. The list takes into account the player’s talent, ...Oklahoma City Thunder rookie forward Chet Holmgren will miss the 2022-23 season after sustaining a Lisfranc injury in his right foot, the team announced Thursday morning. Holmgren, the No. 2 overall ...